Нові тарифи на електроенергію для населення оприлюднять до Дня Незалежності. Про це заявили в Офісі президента. Але запевняють різкого зростання не буде.

Нині ж в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для населення гривня 68 копійок. За прогнозами експертів, вже у вересні ціна може зрости до трьох з половиною гривень за кіловат. Подорожчає також тепло і вода. В опозиції натомість переконані, реальних підстав для підвищення тарифів немає.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":