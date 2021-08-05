Юрій Бойко закликав до справедливих тарифів на газ [ Редактировать ]
Нові тарифи на електроенергію для населення оприлюднять до Дня Незалежності. Про це заявили в Офісі президента. Але запевняють різкого зростання не буде.
Нині ж в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для населення гривня 68 копійок. За прогнозами експертів, вже у вересні ціна може зрости до трьох з половиною гривень за кіловат. Подорожчає також тепло і вода. В опозиції натомість переконані, реальних підстав для підвищення тарифів немає.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
У нас есть украинский газ, у нас есть доступна электроэнергия с "Энергоатома", почему нельзя дать людям, как было раньше в 2013-2012 году, когда не было драконовских тарифов, это просто бездумная циничная антинародная, называй как хочешь, политика, сделайте нормальные тарифы, чтоб люди могли спокойно платить.
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