COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні за добу понад 1200 нових інфікувань Ковідом. 44 людини померли. Понад 600 хворих - ушпиталили.
Найбільше нових заражень у Києві, на Одещині, Донеччині й Харківщині. За весь час на коронавірус перехворіли майже 2 мільйони 263 тисячі українців. А від початку вакцинальної кампанії щепилися проти Ковіду понад 4 з половиною мільйони громадян.
Лише напередодні в країні імунізували 163 тисячі людей.
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