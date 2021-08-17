Скульптури за мотивами літературної класики: твори Вільяма Шекспіра відтворили у квіткових композиціях [ Редактировать ]
Скульптури з квітів за мотивами літературної класики. У старовинній садибі неподалік литовської столиці провели вже третій квітковий фестиваль. Назвали його на честь однієї з найвідоміших комедій Вільяма Шекспіра "Сон літньої ночі".
Відвідувачам пропонують помилуватися скульптурами персонажів п'єси і прогулятися під арками з живого цвіту. А також просто неба подивитися постановки творів британського драматурга.
Ірина Торська, менеджерка фестивалю:
Тематика цьогорічного фестивалю інтригуюча - це "отрута". Усе може бути небезпечним, навіть квіти. За моєю спиною - один з персонажів комедії Шекспіра "Сон літньої ночі" - Пак, лісовий дух. Його оточує гарний цвіт, але насправді - він отруйний. Ми застерігаємо від цього відвідувачів. На мою думку, така тематика допомагає краще зрозуміти іронію нашого життя.
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