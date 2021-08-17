Скульптури з квітів за мотивами літературної класики. У старовинній садибі неподалік литовської столиці провели вже третій квітковий фестиваль. Назвали його на честь однієї з найвідоміших комедій Вільяма Шекспіра "Сон літньої ночі".

Відвідувачам пропонують помилуватися скульптурами персонажів п'єси і прогулятися під арками з живого цвіту. А також просто неба подивитися постановки творів британського драматурга.

Ірина Торська, менеджерка фестивалю: