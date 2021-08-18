Археологи знайшли могилу жителя Помпеїв [ Редактировать ]
Могилу жителя Помпеїв знайшли археологи в похованому під вулканічним попелом місті. Усередині склепа виявили добре збережений скелет чоловіка. Його звали Маркус Венеріус, він помер за кілька десятиліть до виверження Везувія, у віці шістдесяти років.
Небіжчиків у Помпеях зазвичай кремували, втім тіло Маркуса Венеріуса, ймовірно, забальзамували. У його могилі також знайшли опис давніх театральних вистав у місті.
На думку археологів, це свідчить про значимість Помпеїв як культурного центру. Місто загинуло 79 року нашої ери, тоді в ньому жили 13 тисяч людей.
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