Місто загинуло 79 року нашої ери, тоді в ньому жили 13 тисяч людей

Могилу жителя Помпеїв знайшли археологи в похованому під вулканічним попелом місті. Усередині склепа виявили добре збережений скелет чоловіка. Його звали Маркус Венеріус, він помер за кілька десятиліть до виверження Везувія, у віці шістдесяти років.

Небіжчиків у Помпеях зазвичай кремували, втім тіло Маркуса Венеріуса, ймовірно, забальзамували. У його могилі також знайшли опис давніх театральних вистав у місті.

На думку археологів, це свідчить про значимість Помпеїв як культурного центру. Місто загинуло 79 року нашої ери, тоді в ньому жили 13 тисяч людей.