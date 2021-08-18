Два самых богатых миллиардера на планете потеряли 11,1 миллиардов долларов после закрытия торгов на бирже 17 августа.

За 24 часа состояние Бернара Арно, магната LVMH и самого богатого человека в мире, уменьшилось на 4,2 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, занимающий в настоящее время третью позицию в рейтинге миллиардеров Forbes, потерял еще больше – 6,9 миллиардов долларов.

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Убытки связаны с уменьшением роли компаний, которыми управляют миллиардеры. В случае с Арно акции LVMH упали на 2,10% на Парижской фондовой бирже и на 2,12% в Лондоне. Падение также наблюдалось в акциях Милана и Германии.

Компания владеет некоторыми из крупнейших мировых брендов класса люкс, такими как Louis Vuitton и Tiffany. По оценкам Forbes, Бернар сейчас является самым богатым человеком в мире с состоянием в 197,4 миллиарда долларов США.

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Состояние Илона Маска, третьего в списке богатейших людей мира, оценивается Forbes в 179,9 миллиарда долларов. Источником доходов Маска являются его компании, в частности Tesla, известная своими электромобилями. Акции автопроизводителя упали на 4,3% на момент закрытия на Nasdaq после падения технологических компаний на сессии.

Технологический эталон Nasdaq Composite потерял 0,20%, завершив день на отметке 14 793 пункта с понижением на -137,58 пункта.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как сын миллиардера Бернара Арно и наследник модной империи Louis Vuitton сыграл свадьбу. Также недавно умер миллиардер из первой сотни богатейших американцев.