При этом ситуация улучшилась в Ривненской области/ фото: РИА Новости

На территории Украины в Черновицкой области один эпидемиологический показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией не соответствует "зеленой" зоне карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, показатели уровня госпитализации в настоящее время составляют 87,5% при норме в 50%. Известно, что по состоянию на 19 августа, в регионе было зафиксировано 75,7% уровень госпитализации с COVID-19.

Отмечается, что в Ривненской области где долгое время сохранялась высокая динамика COVID-госпитализаций, сейчас ситуация улучшилась и этот показатель остановился на отметке 45%.

Читайте также, на территории Украины могут усилится карантинные ограничения, если в течение недели один из показателей, установленных Министерством здравоохранения не будет соответствовать норме. "желтая зона" карантина устанавливается в стране только по решению комиссии по ТЭБ и ЧС.

Кроме того, появилась информация о том, что в правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации. Таким образом, новые карантинные ограничения будут действовать вплоть до 1 октября 2021 года.

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