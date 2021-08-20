В Украине обнародовали регион-"нарушитель" карантинных ограничений [ Редактировать ]
На территории Украины в Черновицкой области один эпидемиологический показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией не соответствует "зеленой" зоне карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Таким образом, показатели уровня госпитализации в настоящее время составляют 87,5% при норме в 50%. Известно, что по состоянию на 19 августа, в регионе было зафиксировано 75,7% уровень госпитализации с COVID-19.
Отмечается, что в Ривненской области где долгое время сохранялась высокая динамика COVID-госпитализаций, сейчас ситуация улучшилась и этот показатель остановился на отметке 45%.
Читайте также, на территории Украины могут усилится карантинные ограничения, если в течение недели один из показателей, установленных Министерством здравоохранения не будет соответствовать норме. "желтая зона" карантина устанавливается в стране только по решению комиссии по ТЭБ и ЧС.
Кроме того, появилась информация о том, что в правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации. Таким образом, новые карантинные ограничения будут действовать вплоть до 1 октября 2021 года.
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