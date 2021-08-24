Святкова програма сьогодні відбулася в кожному місті і селі

Парадом відзначали Незалежність не лише у столиці. Влаштували його і в Одесі там у море вийшли військові кораблі України й НАТО. Було що подивитися і в інших містах. Найцікавіше зібрали наші кореспонденти.

Найпершими привітали Україну з тридцятою річницею незалежності - ужгородці. Вже вісім років поспіль люди зустрічають схід сонця з молитвою за Україну.

Анна, жителька Ужгорода:

Будемо просити Бога у своїх молитвах, щоб вже на кінець кінчилася війна, мир-злагода запанували у нашій країні.

Петро, житель Ужгорода:

Щоб була у всіх робота, щоб наші діти не виїжджали за кордон, внуки і щоб всі були щасливі зі святом.

Разом молилися священики різних конфесій. Цього року окрім народного хору Закарпаття до Ужгорода приїхав колектив - із Краматорська, що на Донеччині.

Наталія Петій-Потапчук, директорка, художня керівниця Закарпатського народного хору:

Це дуже добре коли на спільну молитву збираються всі разом. Люди різних національностей, віросповідань і так і має бути тому що Україна об'єднує всіх.

Володимир Ткаченко, керівник народного гурту "Корінець" міста Краматорськ:

Для нашого колективу та взагалі для Донеччини це дуже знакова подія. Тому що стало вже таке гасло традиція що схід і захід разом, і його треба підтверджувати.

У Львові також молились за Україну та за полеглих бійців. Десятки людей пройшли ходою від поля почесних поховань до Меморіалу пам'яті героїв Небесної сотні. У марші Нескорених участь взяли ветерани АТО та ООС.

Артур Кирєєв, учасник бойових дій на сході, організатор заходу:

Зараз ми вшанували всіх полеглих героїв України на кладовищі, зараз ідемо в шпиталь, подякувати хлопцям за захист.

Окрім звичайних державних стягів люди тримали прапори із підписами військових, що нині в зоні бойових дій. А в центрі маршу учасники несли восьми метровий стяг.

Олена:

Гордість, нескінченну гордість. За всю нашу країну, за всі ті мільйони, за тих наших хлопців. Дай їм боже здоров'я і нам. Слава Україні!

В Одесі головною родзинкою свята стали Військово-Морські Сили. Там провели масштабний парад, участь в якому взяли приблизно тридцять кораблів та катерів. Долучилися і закордонні - з Італії, Румунії, Болгарії та Грузії.

Людмила Мироненко, жителька Одеси:

Очень интересно, море впечатлений получили на высшем уровне в принципе, понравилось все.

Для особливого враження ВМС навіть імітували щось на кшталт морського бою стріляли, зрозуміло, холостими набоями. З гелікоптерів у воду десантувалися спецпризначенці, з ревом пролітали винищувачі, а кульмінацією стала висадка бронетранспортерів з борту корабля "Юрій Олефіренко".

Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морських сил Збройних сил України:

Найближчим часом Військово-морські Сили будуть поповнені корабельним складом. Тобто ми йдемо вперед, розвиваємо наші спроможності, спроможності Військово-морських Сил щодо захисту нашого Чорного та Азовського моря!

Великою регатою привітав країну з днем народження і Миколаїв. Окрім досвідчених спортсменів - розправляли вітрила і найменші учасники. Філіпу лише 9, та він вже готується до спуску.

Філіп Манойленко, учасник змагань:

Сначала выхожу на воду, проверяю шпринт и затяжку.

Кирило Курючкін, учасник регати "Під вітрилами незалежності":

Уже 30 лет как Украина стала свободной страной и вышла из СССР. Это очень хорошо, ведь Украина стала независимой страной, и это замечательно.

Ілля Ігошин, учасник регати "Під вітрилами незалежності":

30 років незалежності України. Дивіться, бюджет України дає гроші, щоб ми займалися тут безкоштовно. Я нічого не плачу за заняття. Нам це дають безкоштовно. Мені дуже подобається займатися цим спортом. Я радий, що в країні є вітрильний спорт.

Залп і регата стартувала.

Через маловітряну погоду виконати всі завдання буде не просто. Але завдяки зусиллям учасників - свято видовищне.

Ольга, глядачка:

Парусник вобще всегда соблазнительный своей нежностью и красотой. Это вода и парусник. А тут в таком количестве. Мне очень нравится.

Видовищним було і святкування в Черкасах. Ювілею України містяни присвятили фестиваль "крутий спуск". Понад півтора десятка учасників мали якомога ефектніше з'їхати із Замкового узвозу і вразити глядачів. Пожежна команда, ветерани фестивалю, тож у своїй тачці нічого майже не змінили.

Сергій Шевченко, учасник перегонів:

Залишили те все, що і було, думаю на цей рік перше місце візьмемо у нас є димові шашки, є балон, два балони накачані, які ми включимо, той рік і позатой не було їх.

Витвори учасників вражають чудернацьким дизайном і костюмами, а також інженерними рішеннями. Приміром, клуб кінологів свого учасника супроводжував імпровізованим забігом. За тачкою.

Оцінка і прихильність глядачів у фестивалі найголовніше, кажуть організатори. Адже саме вони визначатимуть переможців змагань у інтерактивному голосуванні.

Андрій Яременко, організатор фестивалю:

Немає - швидший, сильніший, виключно глядацькі симпатії виключно, як ви вмовите глядачів голосувати і визначимо переможця це не спортивний захід, це фестиваль сімейного типу.

Забіги у вишиванках, перегони, конкурси і концерти. Святкова програма сьогодні відбулася в кожному місті і селі, адже немає куточка в Україні, де б сьогодні її не вітали з тридцятиріччям!