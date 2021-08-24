Відеозвернення, офіційні заяви та дописи у соцмережах світові лідери вітають Україну з Днем незалежності. Хто і які слова дібрав у своїх промовах розкаже Олена Абрамович.

Компліменти, слова підтримки та обіцянки бути завжди поряд. Ювілейні вітання нашій країні шлють з усіх куточків світу. Відеозвернення до Києва надіслав австрійський канцлер Себастьян Курц. Привітав мера столиці та всіх українців.

Себастьян Курц, федеральний канцлер Австрії:

Останніми роками в Києві та інших містах країни зроблено багато для модернізації держави, впровадження реформ, щоб Україна рухалася в правильному напрямку.

"Вам є чим пишатися!" - написав держсекретар США Ентоні Блінкен. Від імені Сполучених Штатів Америки він надіслав вітання усій українській нації.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Траєкторія України до її євроатлантичного майбутнього була чіткою упродовж 30 років, і український народ може пишатися своїми досягненнями. Ми продовжимо підтримувати вас у зусиллях щодо досягнення євроатлантичних прагнень, відновлення та забезпечення міжнародно визнаних кордонів України та захисту від агресії Росії.

Запевнив у майбутній допомозі в боротьбі з російською агресією і представник НАТО. Командувач Об'єднаних сил союзників Роберт Берк записав відеозвернення.

Роберт Берк, адмірал, командувач Об'єднаних сил союзників НАТО:

У цей день я бажаю усім вам щасливої 30-ї річниці Незалежності. І ми в НАТО чекаємо з нетерпінням на світле майбутнє разом із Україною.

Президент Євроради, зі свого боку, написав у Твіттері про зближення з ЄС. Окреме відеозвернення зробив посол ЄС в Україні - Матті Маасікас. Записав його він українською мовою, яку почав вивчати усього півтора року тому. І процитував Тараса Шевченка.

Матті Маасікас, посол ЄС в Україні:

Я родом із Естонії. І я добре розумію справжнє значення незалежності. Звільнення із тенет імперії За словами Тараса Шевченка, "у своїй хаті - своя правда, і сила, і воля".

Зворушливе привітання підготували в британському посольстві в Україні. Окрім листівки від королеви Єлизавети, зняли ще відеоролик. У ньому в гості до України приходить давній друг - Велика Британія. Вітання відбувається з допомогою написів на картках, як у широко відомому фільмі "Реальна любов". "Для мене ти - чудовий приклад сили і віри в себе! Британія буде поруч і підтримуватиме тебе, поки ти не реалізуєш увесь свій потенціал" - йдеться у тексті.

Вітання Україні та українцям від вашого друга і партнера Великої Британії. З Днем незалежності Україно!

У східній Європі на меріях низки міст вивісили українські прапори. В Словаччині синьо-жовтий замайорів у Пряшеві, де велика українська діаспора. В Чехії аж у шести містах. Окрім того, в знак вітання, вишиванку в цей день одягли мер Праги та ще кілька чеських чиновників.