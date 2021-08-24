Понад тридцять зірок, найтехнологічніша сцена та шоу феєрверків. І усе це з благодійною метою. На НСК "Олімпійський" уже за кілька хвилин має розпочатися великий концерт до Дня Незалежності України. Організатори обіцяють небачений досі перформанс.

У чому він полягає - спробувала з'ясувати Ксенія Барвіненко. Вона зараз на прямому зв'язку з "Олімпійського". Ксеніє, добрий вечір. Розкажи більше про сьогоднішнє дійство.

Вітаю, Наташо! За кілька хвилин розпочнеться масштабний концерт до дня незалежності. На стадіоні Олімпійський тривають останні приготування. Ось ви бачите за моєю спиною прибирають сцену. До речі вона унікальна. Це найбільша в історії технологічна сцена.

Простір поділений на три частини, що символізують три десятиріччя Незалежності. А сполучать їх світловими та графічними ефектами, якими змоделюють молекулу ДНК. Таким чином хочуть підкреслити ідею цьогорічного концерту - незалежність у нашій ДНК.

Організатори кажуть, це буде перформанс, що поєднає минуле й майбутнє України. Які саме хіти почують українці, і досі невідомо, пісні тримають в секреті, план організатори впевнені - співатимуть усі. Побачити це дійство і почути хіти незалежності прийшло тисячі людей, ось ви бачите що трибуни повністю заповнені людьми, але справжній аншлаг був ще за кілька годин до початку концерту.

Люди, приїхали з різних куточків України і почали збиратися біля стадіону ще годині о п'ятій. У всіх з ким ми встигли поспілкуватися піднесений настрій і тільки найкращі очікування від концерту, навіть попри те що почав накрапати дощ люди не втрачали оптимізму, оцієї радості чекали на зустріч з улюбленими зірками.

GO-A сподобались на Євробаченні. Я їх, чесно кажучи, ніколи не чув вживу. Хотілося б почути.

Тіну Кароль чекаємо. Ірину Білик, Монатік. Там я читала - ще Настя буде.

Сподіваюся, що будуть найкращі зірки. Такі як Мохнатік, що будуть ветерани нашої естради Софія Ротару. Сподівання, що буде щось бомбезне.

Дуже хочемо побачити Тіну Кароль, особисто Софію Ротару, Казку. Особисто всіх хочем побачити і взагалі хочеться такого драйву, кайфу.

Свої хіти під час шоу виконають 35 артистів, 60 учасників оркестру, понад 50 учасників балету. До концерту залучили і тих зірок, хто власними руками творив вітчизняний шоу-бізнес; і тих, хто нині творить майбутнє української музики; і тих, чиї пісні стали відомими на ввесь світ.

Підготовка до концерту тривала кілька місяців, артисти дивуватимуть глядачів піснями, які вже стали легендами, у дещо новій інтерпретації. Концерт благодійний, зібрані з білетів кошти спрямують на створення Центру сучасного мистецтва - Музею художника Івана Марчука.