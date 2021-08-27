80 років сьогодні виповнюється від дня народження Богдана Ступки. До його ювілею у столиці встановили памятну дошку та підготували виставку портретів актора, написаних видатними художниками України. Детальніше про це - Тетяна Радченко розкаже.

Одинадцята година ранку… по вулиці Заньковецій - людно. Лунає джаз. Люди несуть квіти до будинку, де мешкав Богдан Сильвесторович Ступка. Саме сьогодні тут встановили меморіальну дошку. Поряд з нею розмістили скульптуру, на якій актор тримає капелюха.

Остап Ступка:

Капелюх - це частина життя, це характер, це коріння. Коли ми приїхали в майстерню до Миколи Зноби , він показував один варіант, другий варіант…І раптом я побачив в стороні: він з пластеліну зробив таке, ніби з капелюхом щось виходить зі стіни. Я кажу :"Коля, оце треба розробляти".

А у Музеї Шевченка підготували унікальну виставку - "Код Ступки".

Ірина Батько-Ступка:

Це код. Те, що є ми, з чого формуємося ми. Код - це нація, код - це всі митці, про яких ми забули, це ті митці, які є, треба всіх пам'ятати, треба всіх об'єднувати.

На стінах музею розвішані портрети актора, написані видатними українськими митцями.

Окрема виставкова зала присвячена роботам Сергія Якутовича. Їх 38. Вони - чи не найкраще відкрили мистецький внутрішній світ легендарного актора.

Владислав Тузов, куратор проєкту:

Здесь представлено 38 работ с изображением Богдана Ступки, на которых изображены разные роли его из жизни, самое эксклюзивное в этой графике - она в одном экземпляре.

У виставковій залі також представлені: експозиція костюмів, в яких Богдан Сильвесторович зіграв свої визначні ролі, афіші із кіно та вистав. Хоч Богдана Ступки вже дев'ять років і нема з нами, його акторська гра продовжує жити у кінострічках, у виступах його послідовників, у думках близьких йому людей.