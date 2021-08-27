170 загиблих, і ще стільки ж поранених. У Кабулі вже ховають жертв серії вибухів. А в переповнених лікарнях намагаються врятувати тих, хто вижив. ЗМІ повідомляють, що кількох причетних до терактів затримали.

І ось на такому тлі - тисячі афганців усе одно штурмують аеропорт у надії виїхати з країни. Рятувальні рейси сьогодні відновили. А таліби, які засудили теракти, просять Туреччину взяти під контроль аеропорт. Про Кабул сьогодні - дивіться далі.

Так у Кабулі нині ховали одну з жертв серії терактів. Люди й досі не можуть оговтатися після учорашніх подій. Коли біля аеропорту, де тисячі людей чекали на евакуацію, один за одним почали лунати вибухи. За інформацією ЗМІ, їх було сім.

Загинули більше як сто п'ятдесят людей, зокрема тринадцять американських військовиків. Є багато поранених. Відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава". А одну з бомб, за словами очевидців, підірвав на собі терорист-смертник.

Важко уявити, як нам боляче. Скільки ще нас мають убивати, а ми повинні почуватися приниженими? Ці люди - це величезні втрати для нас.

Водночас таліби, які зараз контролюють країну, теракти... засудили. І на цьому тлі європейські видання почали писати, що в Афганістані може розпочатися нове протистояння - між "Талібаном" й ІДІЛом.

Абдуль Кахар Балхі, представник руху "Талібан":

Ми засуджуємо цей напад, хоча в мене немає всіх подробиць інциденту. Убивство цивільних - це терористичний акт, який повинен засудити весь світ. Коли налагодиться ситуація в аеропорту, іноземні сили покинуть країну, більше таких атак не буде. Ці теракти відбуваються через присутність у Афганістані іноземних військ.

А ще Талібан поклав непряму відповідальність за вибухи... на американців. Мовляв, ті погано контролювали ситуацію в аеропорту. І запропонували управляти летовищем туркам! Про це повідомив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:

Нам сказали: "Ми гарантуємо безпеку, а ви - візьміть на себе управління аеропортом". Однак наразі ми не дійшли остаточного рішення щодо цього.

Та наразі кабульський аеропорт контролюють американці. І там уже відновили евакуаційні рейси. Сьогодні з Афганістану вилетіло кілька бортів. Бо таліби відвели час на вивезення людей лише до 31 серпня. І що буде далі - невідомо.

Тож попри небезпеку, труднощі й відсутність будь-яких гарантій щодо евакуації, афганці все одно масово сідають в автобуси і рушають до аеропорту. Бо для тисяч із них режим талібів ще небезпечніший за можливий теракт. "Талібан" оголосив полювання на тих, хто співпрацював із західними організаціями.