Поблизу Новозванівки позиції українських військових атакували з гранатометів [ Редактировать ]
Нинішню добу на фронті незаконні збройні формування почали з чергового обстрілу.
Позиції українського війська біля Новозванівки ворог атакував із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Минулої доби на фронті було поранено двох українських армійців: одного - тяжко. Загалом - дев'ять порушень режиму тиші. Поблизу Широкиного противник стріляв із заборонених мінометів 120 калібру. Неподалік Золотого, Попасної і Причепилівки - з гранатометів і стрілецької зброї
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І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Війна змінилася. Обстріли з того боку щодня.
Факт обстрілу зафіксували представники Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.
Передові позиції наших вояків знаходяться на відстані автоматного пострілу з боку противника. Тому нічні зміни чергових тут проходять швидко і без зайвих розмов - бійцям треба якнайшвидше спуститися в укриття.
В ходе обстрела Авдеевки противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.
Внаслідок обстрілу, троє людей зазнали поранень, електрики відновлюють лінії електроживлення. Постраждала промислова база та кілька житлових п'ятиповерхівок.