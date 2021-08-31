Біженці з Афганістану: ЄС намагається зупити масову міграцію [ Редактировать ]
Небезпека може загрожувати і тим афганцям, які спромоглися покинути країну, адже тепер їхні долі в руках політиків тих країн, де вони просять притулку, зокрема - європейських.
Напередодні офіційний спікер "Талібану" Забігулла Моджахід, в інтерв`ю австрійському виданню Kronenzeitung заявив, що ті афганці, яких не приймуть інші країни, можуть повернутися на батьківщину, але їхню долю там вирішуватиме суд.
А Європейські політики тим часом шукають шляхів зупинити масову міграцію до ЄС з Афганістану. Обговорити варіанти дій міністри внутрішніх справ зібралися у Брюсселі сьогодні. Які саме способи розглядають - розкаже Олена Абрамович.
Євросоюз стоїть на порозі найбільшої мігрантської кризи з часів 2015. За оцінками агентства з питань біженців ООН, до кінця року з Афганістану можуть виїхати щонайменше півмільйона людей. І підстав для цього стає все більше.
Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембургу:
У нас є свідчення від Женевської комісії з прав людини, що уже є місця, де дівчатка не мають права ходити в школу, де їх з 12 років змушують виходити заміж за талібів, жінкам більше не дозволяють працювати. І ми мусимо щось із цим робити.
Шукати рішення ситуації зібралися міністри внутрішніх справ ЄС. Перед ними стоїть непросте завдання - узгодити квоти на прийом мігрантів. У блоці завжди є країни, які навідріз відмовляються приймати біженців, наприклад, Угорщина. Фінляндія, тим часом, наполягає на подвоєнні раніше затверджених квот. Пропозицію щодо того, кого варто прийняти у першу чергу, має винести Єврокомісія.
Маргарітіс Схінасю, віце-президент Єврокомісії:
Ми зобов'язані захистити тих, хто захищав нас в Афганістані, хто відстоював наші цінності. Євросоюз точно не відмовиться від обов'язку допомогти цим людям.
Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембургу:
Євросоюз - це місце на планеті, де є гроші, демократія та свобода. Звісно, ми не можемо прийняти всіх, але хоча б когось вдасться. Принаймні тих, кого рекомендує взяти Єврокомісія.
Більше схильні у Брюсселі не стільки завозити мігрантів до себе, скільки організувати їх переселення до сусідніх з Афганістаном країн. Раніше, під час загострення конфлікту в Сирії, міграційну хвилю до ЄС стримувала Туреччина. І отримувала за це фінансову підтримку від ЄС. Тепер же сподівання покладають на Іран та Пакистан.
Марія Огісало, міністр внутрішніх справ Фінляндії:
Ми маємо обговорити, що ми можемо зробити, щоб допомогти людям в Афганістані, зокрема з допомогою сусідніх країн. Наприклад, як підтримати громадські організації, які там працюють, як зберегти життя тих, хто боровся там за демократію, жінок, дітей.
Планують європейські міністри і військовий захист кордонів від контрабандистів. Особливо від перевезення мігрантів через Білорусь. Проєкт підсумкової заяви вони не могли узгодити до останнього. На переконання представників Польщі, документ був надто м'яким.
І до нього треба було б додати згадки про "гібридні війни" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. І таку позицію підтримали в Єврокомісії.
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