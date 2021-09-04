У Кабулі влаштували "святкування" зі стріляниною [ Редактировать ]
17 людей загинули, понад сорок - поранені. Такі наслідки "святкової" стрілянини талібів у Кабулі.
Бойовики стріляли в повітря, нібито відзначаючи захоплення Панджширської долини - останньої провінції, яка чинила опір талібам. Водночас, сьгодні стало відомо, що аеропорт Кабула знову запрацює.
Катарські технічні служби зуміли полагодити злітні смуги, повідомляє "Альджазіра". Летовище зможе приймати гуманітарні і цивільні рейси.
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Перемовини з силами Опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили.
Перемовини з силами Опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили.
Перед аеропортом Кабула досі неспокійно - розбурханий натовп від огорожі відганяли світло-шумовими гранатами