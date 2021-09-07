Не братимуть гроші з тих туристів, хто забронював щонайменше одну ніч у готелі міста.

Венеція стане платною. Від першого червня наступного року місто вимагатиме податок на в'їзд: від 3-х до 10-ти євро - залежно від сезону.

Не братимуть гроші з тих туристів, хто забронював щонайменше одну ніч у готелі міста. Тож тепер кожен подорожувальник, незалежно від тривалості візиту, має зареєструвати свою поїздку заздалегідь та отримати спеціальний QR-код. Без нього подивитися на перлину Італії - не дадуть.