Щоб побачити Венецію - плати! [ Редактировать ]
Венеція стане платною. Від першого червня наступного року місто вимагатиме податок на в'їзд: від 3-х до 10-ти євро - залежно від сезону.
Не братимуть гроші з тих туристів, хто забронював щонайменше одну ніч у готелі міста. Тож тепер кожен подорожувальник, незалежно від тривалості візиту, має зареєструвати свою поїздку заздалегідь та отримати спеціальний QR-код. Без нього подивитися на перлину Італії - не дадуть.
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