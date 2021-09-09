В ночь на 9 сентября в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трансляцию NASA.

Около 5:00 по киевскому времени космонавт Олег Новицкий сообщил в подмосковный Центр управления полетами, что экипаж заметил дым и почувствовал запах сгоревшего пластика. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в российском модуле.

Астронавт Тома Песке также сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник через вентиляцию на американский сегмент МКС.

Источник задымления пока не обнаружен. Российские космонавты включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

В "Роскосмосе" заявили, что датчик задымления и аварийная сигнализация сработали на МКС "при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов". В настоящее время все системы станции работают штатно.

На МКС сейчас находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американец Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Напомним, что на российских модулях МКС "Звезда" и "Заря" были найдены трещины. Утечка воздуха была зафиксирована на МКС осенью 2019 года. Через год экипаж обнаружил первую трещину.

Как сообщали "Подробности", в конце июля Россия отправила к МКС лабораторный модуль "Наука".