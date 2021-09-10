Нашестя гусені: Херсон потерпає від комах [ Редактировать ]
У Херсоні нашестя гусені американського білого метелика. Комахи розмножилися через спочатку вологе, а потім спекотне літо. Нині личинки заполонили під'їзди та будинки, ущент виїли листя понад тисячі насаджень.
Уціліли хіба що дерева в парку, де були шпаківні, - птахи знищили шкідників. Також не постраждали фермерські дерева, бо їх завбачливо обробили.
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