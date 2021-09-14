Утілення цього задуму місто схвалило чотири роки тому.

Тріумфальну арку в Парижі обгортають тканиною. Це посмертний проєкт американського художника Христо. Докладні креслення митець розробив ще у 60-х роках минулого століття.

Утілення цього задуму місто схвалило чотири роки тому. Його вартість - 14 мільйонів євро. Гроші отримали від продажу творів автора. Художник Христо помер торік. В історію світового мистецтва він увійшов завдяки своїм монументальним проєктам. 26 років тому він обгорнув тканиною Рейхстаг, а 1972-го зробив завісу в долині Колорадо.