У Мадриді мітингують проти кориди [ Редактировать ]
У Мадриді сотні людей виступили проти кориди. Захисники прав тварин оточили арену Лас-Вентас, де влаштовують традиційні змагання з биками. Мітингарі обурені тим, що в 21 столітті досі живе такий жорстокий звичай. І вимагають посилити законодавство, яке регулює правила поведінки з тваринами, та зокрема - кориду. Учасники протесту стверджують: в іспанському суспільстві нині більше противників мистецтва тореадорів, аніж його шанувальників.
Лаура Дуарте, захисниця прав тварин:
Немає жодних підстав для виправдання кориди. Биків, яких розводять для цих змагань, розводять з єдиною метою - убити. Тобто це тварини, які від початку приречені на страшну смерть. Є багато громадських коштів, які можна спрямувати на їхнє утримання. І ми не можемо виправдовувати криваву справу, що ганьбить імідж нашої країни.
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Захисники прав тварин оточили арену Лас-Вентас, де влаштовують традиційні змагання з биками. Мітингарі обурені тим, що в 21 столітті досі живе такий жорстокий звичай.
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