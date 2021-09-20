У Мадриді сотні людей виступили проти кориди. Захисники прав тварин оточили арену Лас-Вентас, де влаштовують традиційні змагання з биками. Мітингарі обурені тим, що в 21 столітті досі живе такий жорстокий звичай. І вимагають посилити законодавство, яке регулює правила поведінки з тваринами, та зокрема - кориду. Учасники протесту стверджують: в іспанському суспільстві нині більше противників мистецтва тореадорів, аніж його шанувальників.

Лаура Дуарте, захисниця прав тварин: