До трьох років позбавлення волі засудили українця Михайла Ференця в Мінську нібито за порушення громадського порядку та пошкодження майна.

Його звинуватили в участі у мітингах проти фальсифікації президентських виборів торік. Водночас достовірних доказів у суді не надали. А сам Ференць провину не визнав. У МЗС України справу назвали політично мотивованою, а вирок - несправедливим і протиправним. І наголосили - захищатимуть інтереси українця всіма можливими засобами.