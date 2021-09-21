Білорусь засудила українця до трьох років позбавлення волі [ Редактировать ]
До трьох років позбавлення волі засудили українця Михайла Ференця в Мінську нібито за порушення громадського порядку та пошкодження майна.
Його звинуватили в участі у мітингах проти фальсифікації президентських виборів торік. Водночас достовірних доказів у суді не надали. А сам Ференць провину не визнав. У МЗС України справу назвали політично мотивованою, а вирок - несправедливим і протиправним. І наголосили - захищатимуть інтереси українця всіма можливими засобами.
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