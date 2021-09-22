183 будинки зруйновано на канарському острові Пальма внаслідок виверження вулкану. Магму відкидає на сотні метрів. Вона поглинає все на своєму шляху.

Як повідомляють місцеві медіа, лавові потоки перетнули одне з шосе - рух дорогою перекрили. Покинути свої домівки змушені 6 тисяч місцевих жителів. Про постраждалих не повідомляють. Це перше за останні півстоліття виверження на Канарах. Міністр туризму Іспанії заявила: "це чудове видовище природи". Мовляв, треба зробити катастрофу туристично привабливою й отримати вигоду. За ці слова чиновниця втрапила у скандал - її розкритикували опозиційні політики та ЗМІ.