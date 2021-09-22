Злива спричинила потоп у грузинському Батумі [ Редактировать ]
Справжній потоп у грузинському Батумі. Місто накрила сильна злива, вулиці перетворилися на річки, автомобілі затопило, вода сягає перших поверхів житлових будинків. Постраждав бізнес.
У місті проблеми з транспортним сполученням. Пів сотні жителів звернулися до рятувальників по допомогу. Комунальні служби відкачують воду у найпроблемніших районах і там, де це ще можливо.
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Там лило так, що за лічені хвилини вулиці й дороги перетворилися на річки, а поля - на озера. Рятувальники терміново евакуйовували мешканців.
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