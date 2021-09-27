Вірмени вшанували пам'ять жертв війни у Карабаху [ Редактировать ]
У Єревані вшанували пам'ять жертв війни у Карабаху. Багатотисячна смолоскипна хода пройшла до заміського цвинтаря, де поховані учасники бойових дій.
Нагадаю, внаслідок сорока чотириденної війни торік Азербайджан відвоював більшу частину окупованого з 1990 років Нагірного Карабаху. У цьому збройному конфлікті загинули понад шість тисяч людей з обох боків.
Сьогодні у Вірменії та Азербайджані полеглих вшанують хвилинами мовчання.
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