Бігти, щоб допомогти іншим. У Харкові відбувся благодійний забіг "Біжимо разом". У ньому на легкоатлетичну доріжку вийшли не тільки спортсмени, а й інваліди. Стартували, щоб зібрати кошти на мото-приставки до інвалідних візків. У благодійній акції взяли участь понад три сотні учасників.

Учасники забігу готуються до старту. Ці жінки на візках кажуть: раді нагоді зібратися разом.

Олена Шингарьова, учасниця забігу:

Вы знаете, для нас очень важно, во-первых, дух и атмосфера. Но самое главное – это, наверно, это чувство единения, которое возникает в рамках таких забегов. Это энергетика, которая наполняет нас на таких забегах, она дает нам возможность дальше жить, творить, побеждать и идти по жизни.

Серед учасників - і професіонали, й аматори. Кажуть - до перегонів готувалися хіба що морально.

Аліна Фесенко, учасниця забігу:

Ну скажем так: с моим электромобилем это, к сожалению, невозможно. Я ограничена возможностями моего электромобиля.

Поруч - звичайні бігуни, вихованці спортзакладів та учні шкіл.

Поліна Запорожець, школярка, учасниця забігу:

Конечно, долго к этому готовились, бегали на физкультуре.

Юрій сам колись брав участь у паралімпіаді.

Юрій Уткін, учасник забігу:

Зараз працюю тренером, тобто підтримую людей з інвалідністю. Бо буде проходити забіг на підтримку хлопця, якому потрібен інвалідний візок електричний. Ну, й вирішив підтримати.

Мета забігу - благородна, кажуть організатори, допомогти людям з інвалідністю.

Ганна Буслаєва, організаторка забігу:

Сейчас мы собираем для приобретения специальной электрической приставки для механических колясок инвалидных.

Ось вона - мотоприставка до інвалідного візка. Блок із електродвигуном та переднім колесом просто пристібається до крісла. Василь Старіков уже випробовував, каже - дуже зручно.

Василь Старіков, учасник забігу:

Эта приставка позволяет человеку, передвигающемуся на инвалидном кресле, быть более мобильным. Компактность, малый вес ее. Это вот сам привод весит 13 кг.

Коштує такий привід 50 тисяч гривень. Тож учасники забігу планують зібрати кошти хоча б на кілька таких пристроїв.

Андрій Спаський, учасник забігу, депутат Харківської міськради:

Я в городе занимаюсь и был инициатором рабочей группы по доступности. Что актуально для нашего города. Сегодня я пришёл сюда поддержать как сам физически, так и со своими друзьями, поддержать благотворительный забег. И поддержать других людей с ограниченными возможностями, чтобы было видно, что они такие же, как мы, что мы вместе, и что люди, которые чем-то отличаются от нас, они также могут осуществлять вместе с нами такие мероприятия как забеги, совместный отдых.

Короткий відлік - і колона рушила вперед, на дистанцію 5 кілометрів.