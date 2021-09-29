Правоохоронці затримали зловмисника з міжнародної банди [ Редактировать ]
Українські правоохоронці затримали ще одного зловмисника з міжнародної банди, яка викрала з банківських сейфів в Україні майно на понад 30 мільйонів доларів. Загалом до угруповання входило щонайменше 25 людей з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.
Їх затримали у Сполучених Штатах у квітні. Нині спіймали ще одного учасника організації, який переховувався на території України за підробленими документами.
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