Безпекова ситуація на сході України - вкрай нестабільна. Про це у заяві зазначив представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен. За його даними, ситуація у вересні - найгірша від липня минулого року.

Представник спостережної місії звернув увагу й на те, що зросла кількість обстрілів цивільної інфраструктури. Також в ОБСЄ зазначають - спостерігачі не можуть повноцінно працювати через заборони пересування на непідконтрольних Україні територіях. Лише за останні два тижні, рух спостерігачів на території ОРДЛО обмежували 37 разів.