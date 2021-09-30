Енотовая гончая (кунхаунд) по имени Лу попала в Книгу рекордов Гиннеса как собака с самыми длинными ушами в мире. Об этом сообщается в Instagram Книги рекордов.

Лу проживала в приюте для собак в американском штате Огайо, пока ее не забрала домой ветеринар Пейдж Олсен из Милуоки, штат Орегон. Длину ушей своего питомца хозяйка измерила во время изоляции из-за пандемии COVID-19.

Оказалось, что длина ушей Лу - 34 см. Ветеринар Пейдж вычитала, что длинные уши енотовых гончих необходимы для лучшей работы их уникального носа и нюха. Во время преследования добычи уши собаки волочат по земле и "активируют" старые запахи. Такая связка уши-нос позволяет кунхаундам идти по очень старым, "холодным" следам, которые не могут учуять другие собаки.

напомним, что ранее "Подробности" писали о других домашних животных из рекордов Гиннесса: самой умной кошке в мире, самой умной собаке и самой высокой собаке.