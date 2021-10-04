Щоб створити один образ, потрібно декілька днів, тижнів, а іноді й місяців, розповідає вчителька.

В Україні напередодні відзначали День учителя. Його традиційно святкують у першу неділю жовтня. Нині у вітчизняних закладах середньої освіти працюють понад 440 тисяч педагогів. За версією Global Teacher Prize Ukraine, а це світова щорічна премія для освітян, найкращим учителем року став викладач української мови та літератури Артур Пройдаков.

Він переїхав до столиці з Луганщини, веде Telegram-канал про підготовку до ЗНО, тематичну платформу TikTok і записує подкасти з літератури. Переможець отримує 250 тисяч гривень і підтримку держави у розвитку власних освітніх проєктів. А наші кореспонденти відшукали на Київщині заслужену вчительку України, яка у свої 60 не тільки викладає, а й пише книжки та реставрує старі ляльки. Марина Глущенко продовжить.

Клей, голка з ниткою, тканина і творчі ідеї. Це все, що необхідно, щоб надати старим лялькам нове життя.

Покрила клеєм, воно засохло як дерево. Тоді три рази акрілом покрила, знову лаком і воно вийшло як дерево. Навіть ніхто не здогадається.

Надія Василівна - заслужений вчитель України. За тридцятирічний професійний стаж вона зібрала 7 почесних відзнак. Та в рідній школі її цінують не лише за педагогічний талант. У свої 60 жінка власноруч виготовляє лялькові шедеври.

З дитинства мріяла створити цілий ляльковий світ, і на сьогодні в майстрині - колекція з понад семисот власних Іграшок. Деякі з них тримає в школі.

Надія Ащенко, вчителька:

Я шила ще в дитинстві ляльки, роздавала меншим дітям. Почала робити їх, одягати. Ну так, телебачення, картини, щось подивилась, прочитала – зроблю.

Щоб створити один образ, потрібно декілька днів, тижнів, а іноді й місяців, розповідає вчителька. Усе залежить від розміру іграшки. Використовує як нові, так і вживані, як натуральні, так і штучні тканини. Їх разом зі старими ляльками до пані Надії приносять з усього Макарова.

Вона вже трошки жовтувата, не чисто біла. Але зрозуміло, що їй вже більше ста років, то яка ж вона може бути.

Натхнення майстриня черпає з кіно та інтернету. Особливу увагу приділяє національним українським костюмам.

Я дивлюся історичні картинки. Значить, по тих періодах. І якщо воно гарне і впадає в око, то я його зберігаю для себе і потім уже беру натхнення.

Окрім рукоділля, пані Надія пише книги. Вона - співавторка кількох видань з історії рідного краю. Одне з них зберігається в шкільній бібліотеці.

Надія Ащенко, вчителька:

Тут нас іде п'ятеро, де ми вирішили, що ми напишем таку книжку...це не повне видання, це третє, де узагальнено усе,що можна узагальнити по історії Макарівщини.

Своїм активним способом життя жінка завдячує дітям. Саме вони підтримують у ній бажання робити свій внесок у майбутнє поколінь.