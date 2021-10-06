Виставка новітнього медичного обладнання - відкрилася в міжнародному виставковому центрі в Києві. Свої розробки представили понад 250 компаній - як вітчизняних, так і з-за кордону. Цьогоріч організатори зосередили увагу на подоланні пандемії коронавірусу, а також на онкології та трансплантації органів. А ще в межах медичної виставки відбулися до сотні тренінгів і семінарів.

Дмитро Коваль, генеральний директор спеціалізованої державної установи:

Зараз міністерство охорони здоров’я створює умови, коли стає можливим впровадження саме сучасних стандартів, які використовуються в світі для надання медичної допомоги громадянам. Дуже добре, що організатори виставки приділяють увагу не лише бізнесу, а і науковій складовій, в рамках виставки "Паблік Хелс" відбувається багато конференцій саме наукових.

Інна Задорожня, директорка медичної виставки "Охорона здоров'я":