В Києві показали новітнє медичне обладнання [ Редактировать ]
Виставка новітнього медичного обладнання - відкрилася в міжнародному виставковому центрі в Києві. Свої розробки представили понад 250 компаній - як вітчизняних, так і з-за кордону. Цьогоріч організатори зосередили увагу на подоланні пандемії коронавірусу, а також на онкології та трансплантації органів. А ще в межах медичної виставки відбулися до сотні тренінгів і семінарів.
Дмитро Коваль, генеральний директор спеціалізованої державної установи:
Зараз міністерство охорони здоров’я створює умови, коли стає можливим впровадження саме сучасних стандартів, які використовуються в світі для надання медичної допомоги громадянам. Дуже добре, що організатори виставки приділяють увагу не лише бізнесу, а і науковій складовій, в рамках виставки "Паблік Хелс" відбувається багато конференцій саме наукових.
Інна Задорожня, директорка медичної виставки "Охорона здоров'я":
Виставка "Паблік Хелс" поєднує в собі не лише потужну експозицію обладнання, матеріалів і технологій для медицини, лабораторії стоматології, а і заходи. Цього року відбудеться в рамках виставки сто чотири науково-практичних заходів для фахівців різних спеціальностей. Це конгреси, конференції, майстер класи і фахові школи.
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