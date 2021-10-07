COVID-19 в Україні: понад п'ятнадцять тисяч нових заражень за добу [ Редактировать ]
Статистика невпинно погіршується - понад 15 тисяч нових інфікувань коронавірусом за минулу добу. 314 хворих - померли від ускладнень. Ушпиталили - три з половиною тисячі людей.
Найвищий рівень поширення ковіду зафіксовано на Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. Показникам "помаранчевої" зони відповідають уже 11 областей України. І впродовж кількох днів уряд вирішить питання - чи запроваджувати посилені карантинні обмеження у Харкові та Львові.
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За минулу добу - майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу. І понад три сотні - летальних випадків. При цьому одужали - неповні п'ять тисяч.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок показникам "помаранчевої" карантинної зони відповідають уже 11 областей України.
Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.