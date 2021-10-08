Майже 8 тисяч інфікованих померли.

Понад 460 тисяч нових випадків ковіду у світі за останню добу.

Найбільше - у США, Великій Британії і Туреччині. Майже 8 тисяч інфікованих померли. У Латвії на 3 місяці вводять надзвичайний стан.

Зокрема нещепленим громадянам заборонять відвідувати супермаркети, не пускатимуть на робочі місця, а також у торговельні центри. А до Антарктики вперше доправили антиковідну вакцину. Препаратом щепили британських полярників на дослідницькій станції.