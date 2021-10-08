Ковід у регіонах: в Мелітополі запровадили суворі транспортні обмеження [ Редактировать ]
У Мелітополі, на Запоріжжі запровадили суворі транспортні обмеження. Міські маршрутки відтепер працюють лише в години пік. А проїхатися у них можна тільки за наявності ПЛР-тесту або сертифіката про щеплення. Яка реакція містян - дивіться.
Проїхатись Мелітополем - неабияка проблема. Єдиний міський транспорт тут - маршрутки. Тепер вони курсують лише за графіком. Уранці - від шостої до дев'ятої, та увечері - від четвертої до сьомої.
Ірина Валянська, жителька Мелітополя:
Ну на работу я понимаю, можно приехать, маршрутка с 6 до 9. Как уехать нам с работы после 20 часов. Когда городские власти приняли, что маршрутка будет ходить до 19 часов.
Однак і це - пів біди, кажуть місцеві жителі. Зайти до автобуса відтепер можна лише за наявності ПЛР-тесту або Ковід-сертифіката. Водії від такого теж не в захваті.
Телефоны, в лицо. И бумажки! Я что, успеваю просмотреть это все? Я просто физически не могу. И открывают двери. Люди. Ехать надо. Посмотрите, все остановки за-би-ты-е людьми. А автобусов нету.
Чимало водіїв сьогодні просто не вийшли на маршрути. А все тому, що не мають того ж таки сертифіката про щеплення. А отже, і дозволу на роботу.
Ірина, жителька Мелітополя:
Вот здесь всегда у нас куча всяких маршруток. Я вот вышла из-за угла, смотрю, я в шоке конечно, что нету ни единой маршрутки. Ни единой. Такого еще у нас никогда не было.
Містяни впевнені, такі обмеження призведуть до транспортного паралічу.
Олег, водій маршрутки:
Значит, не поедет бабушка. Ну та пусть идет с претензией вы знаете куда, да. Дорогу показать или адрес дать? Вот и все.
Усі претензії людей - до міської влади. Та чиновники твердять: такі обмеження зумовлені різким зростанням кількості інфікованих.
Ірина Рудакова, перший заступник міського голови Мелітополя:
Мы это все понимаем и нам очень ну не хотелось бы этого делать. Но мы на стороне медиков. Потому что сегодня любой заболевший в городе Мелитополе не найдя возможности получить медицинскую помощь, останется сам с собой. Поэтому что важнее, здоровье или неудобство?
За словами медиків, у ковідних відділеннях міста 350 ліжок. Вільних майже немає. Пацієнти вже лежать навіть у коридорах.
Места подготовленые для поступлений. Сегодня у нас идет приемный день. Палаты у нас мешанные. У нас нет женских и мужских из-за нехватки мест.
Тож лікарі такі обмеження підтримують.
Лариса Саприкіна, директорка багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги:
Я, как житель Мелитополя и как эпидемиолог, сделала бы еще жестче на сегодняшний момент. Потому что я вижу как работают наши госпиталя, я вижу как работают наши врачи-инфекционисты, практически без выходных круглосуточно.
Скільки триватимуть карантинні обмеження, чиновники не прогнозують. Усе залежатиме від показників захворюваності.
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Від сьогодні проїхатись Мелітополем - неабияка проблема. Єдиний міський транспорт тут - маршрутки. Тепер вони курсують лише за графіком. Уранці - від шостої до дев'ятої, та увечері - від четвертої до сьомої.
Міські маршрутки відтепер працюють лише в години пік. А проїхатись у них можна тільки за наявності ПЛР-тесту або сертифіката про щеплення. Містяни від таких нововведень, м'яко кажучи, не в захваті.
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