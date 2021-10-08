241 людина померла від ускладнень коронавірусу [ Редактировать ]
В Україні понад 16 тисяч інфікувань коронавірусом за минулу добу.
241 людина померла від ускладнень. Ушпиталили 3,5 тисячі хворих.
Найгірша ситуація на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині. Повністю вакциновані в країні понад 6 мільйонів громадян.
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