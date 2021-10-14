Війна на Донбасі: одного українського військового ушпиталили з пораненням [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на сході країни. Боєць у задовільному стані. Минулої доби ворог здійснив 10 обстрілів. Противник переважно вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. А поблизу Мар'їнки застосував ще й заборонені міномети - повідомили у штабі.
За словами українських оборонців, ворог обстрілює наші позиції - і вдень, і вночі. З передової - репортаж Станіслава Кухарчука.
На спідометрі 150, а за вікном руїни Донецького аеропорту. Цю дорогу українські військові називають "дорогою життя"- вона постійно прострілюється ворогом. Бойовики закріпились у терміналі й звідти ведуть вогонь по проїжджих протитанковими керованими ракетами. На позиціях під самим ДАПом наші бійці уважно стежать за противником - він звідси на відстані автоматного пострілу.
Та покамість сьогодні тішина…
У такі туманні осінні ранки Сашко особливо уважний. Майже до обіду тут стоїть туман, а для ворожих ДРГ він найкраще прикриття.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
По туману погана видимість і ми погано видимо і треба наблюдати, та обережно, спостерігати частіше.
Сашкові ледве виповнилось 20, але вправно воювати він уже навчився. Помітивши рух з боку противника в напрямку наших позицій, хлопець без вагань хапається за кулемет.
Українські бійці змушені саме так відповідати на будь-які дії противника. Адже мовчання тут дорого коштує - позиції буквально всіяні вирвами від ворожих снарядів та мін. Востаннє бойовики накривали наших хлопців із важкої артилерії.
Розривним, замєдлєним б'ють… Спеціально, коли снаряд заходить і розривається с замєдлєнієм.
Утім, до лінії фронту бойовики підтягнули не тільки артилерію, а й важку бронетехніку, розповідає Максим. Для ворога цей напрям стратегічний - звідси відкривається пряма дорога через селище Піски на Покровськ.
Максим, військовослужбовець ЗСУ:
Буває чуємо, що так зранку, десь з 5:30, з 6:15 вони прогрівають свою техніку і так само прогрівають з 22:00 до так само прогрівають її… Вони в готовності, я не знаю, яка в них команда, але піти вперед можуть.
Якщо так станеться, армійці готові гідно зустріти ворога. Сил і засобів - вистачає.
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Бойовики закріпились у терміналі й звідти ведуть вогонь по проїжджих протитанковими керованими ракетами.
Втрат серед українських військовослужбовців немає. Ворог бив у напрямку Шумів та Катеринівки зі стрілецької зброї.
Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині - поблизу Мар'їнки та Красногорівки.
Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині - поблизу Мар'їнки та Красногорівки.
Одна ворожа атака була на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування зі стрілецької зброї били поблизу Зайцевого.