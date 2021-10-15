До канадського міста Ікалуїта доправляють воду літаками [ Редактировать ]
Канада літаками доправила питну воду до столиці своєї найпівнічнішої території - Ікалуїта. Там кілька днів тому у міському водогоні виявили забруднення паливом.
Зразки відправили до лабораторії на аналіз, а семи тисячам жителів рекомендували не пити воду з-під кранів. У межах Канади розташовані 20 відсотків світових запасів прісної води. Та попри це, у деяких регіонах, де мешкають корінні народи, до очищеної питної - населення доступу не має.
Кенні Белл, мер Ікалуїта:
Ми доправляємо воду у два пункти в місті. Також розвозимо її літнім містянам і жителям з особливими потребами. Нині нам бракує тари, щоб наповнити її водою та роздати людям. Але бракує і самої води.
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