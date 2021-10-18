Робота місії ОБСЄ на базі в окупованій Горлівці розблокована [ Редактировать ]
Робота моніторингової місії ОБСЄ на базі в окупованій Горлівці розблокована. Прихильники окупаційного режиму зняли пікети. Водночас блокування штаб-квартири ОБСЄ в Донецьку триває. Окупанти погрожують, що не дадуть спостерігачам працювати, поки українська сторона не звільнить затриманого бойовика Андрія Косяка.
Нагадаю, минулого тижня українські армійці схопили чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку поблизу Золотого. Пізніше виявилося, що вивідувач - громадянин Росії, який брав участь в обстрілі позицій Збройних сил. МЗС України розцінює цю ситуацію як спробу роздмухати збройний конфлікт.
Олег Ніколенко, речник МЗС України:
Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку.
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