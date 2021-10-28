Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с временно поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает издание Odessa Online.

Встреча состоялась в рамках IV ежегодного международного форума "Одесские дебаты", который объединил политиков, дипломатов и экспертов международных компаний и организаций. Тема форума - "Перспективное мышление: строительство мирной и процветающей Украины".

Открывая форум, Геннадий Труханов подчеркнул, что мероприятие является стратегически важным для города и страны.

"Такое партнерство, объединение знаний и усилий, согласованность действий позволяет встроить Украину в мощную геополитическую систему, которая будет способна как дать отпор внешним вызовам, так и содействовать социально-экономическому развитию страны", - заявил Труханов.