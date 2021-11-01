В окупованому Криму - чергове масове затримання. Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність". Уранці біля будівлі підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі зібралися кримські татари. Вони прийшли як слухачі. І як зазначив один із присутніх - щоб висловити незгоду з тим, що на кримських татар ставлять тавро тероризму.

На цьому засіданні мали розглядати апеляцію на вирок фігурантам Червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір", яким присудили десятки років тюрми. Силовики затримали 19 осіб. Семеро з них жінки. Такі затримання на окупованому півострові - не рідкість. Під час попереднього - схопили близько 30 людей. Згодом їх відпустили та, нібито за порушення громадського порядку, присудили штрафи.