У Криму відбулось чергове масове затримання [ Редактировать ]
В окупованому Криму - чергове масове затримання. Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність". Уранці біля будівлі підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі зібралися кримські татари. Вони прийшли як слухачі. І як зазначив один із присутніх - щоб висловити незгоду з тим, що на кримських татар ставлять тавро тероризму.
На цьому засіданні мали розглядати апеляцію на вирок фігурантам Червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір", яким присудили десятки років тюрми. Силовики затримали 19 осіб. Семеро з них жінки. Такі затримання на окупованому півострові - не рідкість. Під час попереднього - схопили близько 30 людей. Згодом їх відпустили та, нібито за порушення громадського порядку, присудили штрафи.
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Таке заявили в представництві президента в Криму. Ідеться про затримання активістів напередодні поблизу будівлі суду.
Переважно це літні люди - повідомляє "Кримська солідарність". Напередодні схопили 20 людей.
Переважно це літні люди - повідомляє кримська солідарність. Напередодні затримали 20 людей.
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