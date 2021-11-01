У Дніпрі - на знак протесту проти забудови зеленої зони - люди перекрили Полтавську трасу. Місяць тому навколо штучного озера невідомі обнесли парканом 13 із половиною гектарів лісу. Тепер місцеві бояться, що між соснами з'явиться новобудова і перекриє людям доступ до водойми та зони відпочинку.

Обухівський ліс майже на виїзді з Дніпра - улюблене і чи не єдине місце відпочинку місцевих жителів.

Олена Сіроштан, жителька Дніпра:

Здесь люди отдыхают семьями, выходные, снимаем сюжеты всякие. Достаточно интересное и людное место.

Та місяць тому в зеленій зоні з'явився паркан.

Віра Танська, жителька Дніпра:

Вот забор. По одну и вторую сторону. Я так понимаю, что здесь планируется поставить какой-то шлагбаум, если пройти дальше - дорога перекрывается забором. Это ограничивает доступ людей в лес, ограничивает передвижение животных.

Огорожу звели навколо ось цього штучного озера. За парканом - тринадцять з половиною гектарів землі. І всю цю територію охороняє приватна фірма.

Пока пускаем, еще ж не закрыты дороги. Ворота поставят, тогда не будем пускать.

Місцеві жителі кажуть, що господарюють тут орендарі: дві юридичні фірми, яким обласна влада передала територію в довгострокове користування. Ніби-то для облаштування зони відпочинку. І хоча щодо забудови зеленої зони жодних громадських слухань наразі не було, люди занепокоєні.

Павло Набока, житель Дніпра:

Одно то, что протянут силовой кабель, электрический, который явно предполагает запуск ресурсов по расходу электроенергии достаточно серьйозному, то скорее всего планируется разворачивать строительные проекты вот на этой прилегающей территории.

Щоб з'ясувати, як планують облаштувати зелену зону, місцеві організували збори й запросили орендарів та чиновників. Однак ніхто з них до людей не приїхав. Натомість прибув лісничий. Мовляв, щоб перевірити законність дій орендарів:

Юрій Зідра, лісівник Обухівського лісництва ДП "Дніпропетровське лісове господарство":

Это может будут работы какие-то проводиться, которые не указаны в договоре. Пока каких-то нарушений при установке изгороди, я не увидел. Незаконной рубки не было, деревья не пилились.

Однак такі пояснення людей не влаштовують. На знак протесту вони вирішили перекрити шосе:

Мы хотим, чтобы не перекрывали подход к воде. Мы сюда приходим с детьми отдыхать. - Посмотрите, услышьте, что творится, что преграждают, что нету доступа.

А ще протестувальники написали звернення до обласної влади й прокуратури. Під ним уже підписалися більш як дві тисячі жителів Дніпра.

Наталія, жителька Дніпра: