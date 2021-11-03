В Панаме во время тематической вечеринки по популярному южнокорейскому веб-сериалу "Игра в кальмара" погибли люди. Об этом сообщает новостное издание La Razon.

Жуткий инцидент произошел в одном из ночных клубов города Санта-Ана. В разгар праздника туда ворвались члены враждующих преступных группировок и окрыли стрельбу, вследствие чего несовместимые с жизнью огнестрельные ранения получили 5 человек, еще 7 получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что после того как началась стрельба, нападавший погиб вместе с четырьмя другими людьми. Известно, что правоохранители провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны 2 человека, которые, согласно данным следствия, могут иметь непосредственное отношение к делу.

Читайте также, в самом центре столицы США Вашингтона двое неизвестных мужчин открыли огонь возле одного из ресторанов. В результате происшествия есть пострадавшие, инцидент случился в двух километрах от Белого дома. В общей сложности прозвучало 20-30 выстрелов.

Кроме того, в американском городе Арвада, который находится в штате Колорадо, мужчина, в результате стрельбы, убил сотрудника полиции. Фигурант, помимо копа, убил еще одного человека, чья личность в настоящее время не установлена.

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