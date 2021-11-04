Окрім музеїв, до програми залучать також бібліотеки, архіви та археологічні парки.

Замість в'язниці - у музей. В Італії за неважкі злочини відправлятимуть на виправні роботи у культурні заклади.

Програма - екпериментальна, у ній візьмуть участь близько сотні арештантів.

Окрім музеїв, до програми залучать також бібліотеки, архіви та археологічні парки.

Загалом, 52 об'єкти. Серед яких палац Казерта біля Неаполя і Національна галерея в Болоньї.