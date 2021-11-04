Президентка Грузії відмовилася помилувати Саакашвілі [ Редактировать ]
"Ні й ніколи!" - президентка Грузії відмовилася помилувати Міхеїла Саакашвілі.
Саломе Зурабішвілі відзначила, що колишнього главу держави слід сприймати, як "особливого в'язня", що прибув нелегально й добровільно.
А також застерегла від політичних спекуляцій на голодуванні й погіршенні стану здоров'я політика. Ув'язнений до грузинської тюрми Саакашвілі голодує 34-й день. За словами рідних, він втратив 20 кілограмів ваги.
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Підбивати підсумки цього кліматичного саміту ще зарано. Хоча вже очевидно - історичного прориву не сталося. Але принаймні більше не довелося нікого переконувати у важливості боротьби з глобальним потеплінням.
У Грузії політика засудили до шести років в'язниці - за побиття депутата та зловживання владою. Передати його Україні грузинська влада обіцяє тільки після відбуття повного терміну ув'язнення.
Саакашвілі голодує понад 15 днів. Нещодавно його оглянули лікарі. Кажуть, морально в'язень почувається добре, але має проблеми з пересуванням.
Адже Саакашвілі голодує вже майже три тижні. Хоча термінової госпіталізації політик не потребує.
Консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили