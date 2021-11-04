В ноябре Hyundai представит концепт-кар Ioniq 7 на автосалоне в Лос-Анджелесе. Южнокорейский автогигант пообещал, что громадный внедорожник будет радикальный дизайн, который "разительно отличается" от отраслевых традиций.

Новый конкурент BMW iX и Tesla Model X присоединится к кроссоверу Ioniq 5 в новом дизайне. Его планируется запустить в полном объеме в 2022 году.

Как большой внедорожник, Ioniq 7 будет иметь решающее значение для успеха на рынках США и Китая.

Как и Ioniq 5, новая модель будет построена на усовершенствованной платформе e-GMP, разработанной Hyundai Motor Group. Последняя разработана таким образом, чтобы быть чрезвычайно гибкой, позволяющей использовать батареи различных размеров и компоновки силовых агрегатов.

Платформа с технологией зарядки 800В будет использоваться для ряда автомобилей Hyundai и родственных ей брендов Kia и Genesis.

Вместо того, чтобы следовать общему дизайну, Hyundai придаст каждой модели Ioniq особую индивидуальность. На предварительных изображениях концепта видна передняя часть с новыми "пиксельными" светодиодными фарами и большим бампером с боковыми фонарями.

Интерьер предоставит большое кресло в стиле гостиной, расположенное в передней части автомобиля, и мягкий задний диван с отделкой мягкими материалами.

По словам Hyundai, эта машина будет предлагать "премиальную и индивидуальную атмосферу салона", которая будет строиться на интерьере Ioniq 5. Также заявлено, что мебель будет отделана экологически чистыми материалами.

Концепт Seven будет представлен 17 ноября во время пресс-дней автосалона в Лос-Анджелесе.

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