Украину накроют туманы: прогноз погоды на 5 ноября [ Редактировать ]
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Туманы накроют часть областей.
Сегодня на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и области 5 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда придут в Украину морозы.
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