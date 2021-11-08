Легендарну площу Сан-Марко у Венеції знову затопило. У місті нині звичний для цієї пори року сезон "аква альта" - тобто високої води. Поки що підтоплення не критичні, тож міська влада не активувала плавучого бар'єра, що має захищати від повені.

Не відлякали примхи погоди й туристів. Навпаки - багато хто скористався нагодою зробити світлини у яскравому поліетиленовому взутті на тлі відомих венеційських краєвидів.