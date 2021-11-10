У Кропивницькому в річку Інгул випустили три тисячі рибин! Організували зариблення активісти. На цю подію запросили й містян. Як місцеві допомагали рибам освоювати нову домівку - далі в сюжеті.

Маленький короп, трохи більші - білий амур і товстолоб. Загалом понад три тисячі рибин випускають у річку Інгул - у Кропивницькому. Найактивнішу участь у зарибленні беруть - діти.

На подію запросили всіх охочих. Тож небайдужі прийшли цілими родинами.

Анастасія Ладихіна, жителька Кропивницького:

Рибка дуже гарна, я помагала їй вибиратись в даль, і вона дуже м'яка і котикам я не давала, бо не можна, ця рибка тільки для води.

Марк Негода, житель Кропивницького:

Я її отак от брав і викидував, щоб риба була большая.

Зариблення Інгулу організували місцеві активісти. А саму рибу придбали за благодійні внески фанатів риболовлі.

Олексій Страшний, куратор рибальського клубу:

З якими відчуттями - нереальними, це щось таке неймовірне, коли ти вносиш свій внесок в екосистему України. Це неймовірно і наявність тут людей, котрим це все тут подобається, каже про правильний вектор розвитку клубу.

Такі акції уже три роки проводять по всій Україні. У Кропивницькому ж цьогоріч - уперше.

Дмитро Бойко, представник риболовного клубу в Кіровоградській області:

Короп, амур і товстолоб це переважно та риба, яка випускається до всіх водойм України й так само ми вирішили запустити її в нашу річку Інгул. Вся риба, яка була запущена, була жива і наша річка поповнилась.

У планах активістів - до кінця місяця зарибити річки ще в чотирьох містах: Кременчуці, Кривому Розі, Житомирі та Києві.