Чи очікувати Україні навали мігрантів із Білорусі? І чи готова українська влада до сценарію, якщо Мінськ спрямує біженців до наших кордонів? Аби обговорити це сьогодні зібрався Радбез.

Які ще рішення ухвалили на засіданні? І чого ж чекати на українсько-білоруських рубежах? Ксенія Барвіненко розпитала про це і секретаря РНБО, і очільника СБУ, і міністра внутрішніх справ.

Санкції, контрабандисти - і міграційна криза в Білорусі. Це теми сьогоднішнього Радбезу. Отже, по порядку. Санкційна вісімка: Радбез запровадив нові обмеження проти осіб, які відкрили представництво Нікарагуа в анексованому Криму. А ще відзвітували про старі санкції. Які раніше ввели проти контрабандистів.

Іван Баканов, голова СБУ:

З початку року за матеріалами Служби безпеки України РНБО запровадило різні види санкцій до 22 фізичних та 146 юридичних осіб - зупинено фінансові операції у 23 банківських установах, обмежено право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості, припинено видачу дозволів, ліцензій на ввезення і вивезення валютних цінностей тощо. До 146 юридичних осіб застосовано 17 видів санкцій.

Та головна тема засідання Радбезу була іншою - це безпека на кордоні з Білоруссю. Вирішували, що робити у разі навали мігрантів.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Посилення присутності державної прикордонної служби на кордоні українсько-білоруському. Сьогодні були визначені найбільш вірогідні для масового скупчення мігрантів на території державного кордону і також буде посилення охорони державного кордону силами Національної гвардії та Нацполіцій України. Щодо прикордонників - їх кількість подвоїться на державному кордоні. Також будуть залучені серйозні резерви Національної гвардії і Нацполіції. Також будуть функціонувати мобільні групи, пересуватися вздовж державного кордону для виявлення незаконного перетину кордону.

У Радбезі впевнені, у разі ескалації на кордоні Україна зможе протистояти кризі. А от на пропозицію - прийняти в себе біженців, як запропонували сьогодні німецькі соціал-демократи - країна пристати не готова.

Олексій Данілов, секретар Ради безпеки та оборони України:

Ми розглядали це питання на засіданні РНБО. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти мігрантів собі додому, по два, по три, по п'ять. Якщо є місце, можна розмістити їх у кабінетах Бундестагу... Хай вони там знаходяться. З якого переляку ми повинні їх брати до себе, якщо німці мають про них піклуватися?

Протистояти прориву мігрантів будуть усі правоохоронні структури, запевнили на Радбезі. І розробили спеціальний план дій. Щоправда, що він передбачає - учасники засідання залишили в секреті.