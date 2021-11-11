Те, що ці люди, які штурмують польський кордон, є політичним інструментом - ні в кого в Європі не викликає сумнівів. Але ніхто поки що не розуміє, що із цим робити? І як ситуація розвиватиметься далі. Брюссель погрожує Білорусі санкціями.

Лукашенко шантажує прикрутити вентиль на газогоні. А Меркель вирішила зателефонувати... Путіну. Більше про виклик, який сьогодні стоїть перед Європою, розкажуть наші кореспондентки з Берліна та Брюсселя.

Чергова міграційна криза заскочила німецьких політиків зненацька. Адже нині країна фактично живе в режимі вакууму влади. Ангела Меркель потроху здає справи, а претендент на її крісло Олаф Шольц ще домовляється про формування нової коаліції. Німецькі журналісти описали цю ситуацію іронічно: у той момент, коли країні потрібні два канцлери, виявилося, що немає жодного.

Кілька днів офіційний Берлін просто мовчав. І тільки на третій день протистояння на зовнішніх кордонах ЄС Ангела Меркель вирішила втрутитися. Канцлерка взяла слухавку й зателефонувала до Москви.

Ангела Меркель, в.о. канцлера Німеччини:

Я мала телефонну розмову з президентом Путіним і попросила його вплинути на Лукашенка. Ми в ситуації, коли використовують людей, і вони є жертвами нелюдської політики. Треба діяти негайно.

У Москві вислухали й порадили дзвонити до Мінська. Мовляв, проблеми краще вирішувати через посередників. До прямих контактів у Берліні поки що не готові. А от до санкцій - так.

Гайко Маас, в.о. міністра закордонних справ Німеччини:

У минулому часто казали, що посилення економічних санкцій проти Білорусі збільшить її залежність від Росії. Але зараз ми на тому етапі, коли наслідки повинні бути чіткими. Тому я вважаю, що на такі важливі галузі економіки Білорусі, як калійна промисловість, мають бути накладені санкції. І це підтримує більшість країн ЄС.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Кипить робота над підготовкою санкцій і в Брюсселі. Тут нарешті хочуть внести в чорний список авіакомпанії, які причетні до перевезення мігрантів до Білорусі. Офіційних списків іще немає, проте брюссельські ЗМІ вже написали - разом із "Бєлавіа" покарати хочуть і російський "Аерофлот".

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Вашингтона пообіцяла, що п'ятий санкційний пакет проти Мінська буде затверджений уже на початку наступного тижня.

Олександр Лукашенко, почувши це, почав шантажувати - пригрозив перекрити вентиль на газогоні "Ямал-Європа".

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр):

Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому прежде чем делать заявления, я бы руководству Польши и другим - литовцам и прочим безголовим этим - порекомендовал думать, прежде чем говорить. Если только они введут нам санкции дополнительно непереваримые и неприемлемые для нас - мы должны отвечать.

Відповісти пообіцяв Лукашенко й на нарощення польських військ у прикордонній зоні. Сказав, що попросив президента Росії підключити стратегічну авіацію до чергування на кордонах із Польщею, країнами Балтії та Україною. Наголосив - ідеться про бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю.

Небезпечне озброєння білоруських прикордонників уже продемонструвало Міноборони Польщі - опублікувало відео білоруських військових зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами. Лукашенко пояснив - посилена охорона необхідна, бо в табори мігрантів стали постачати зброю... зі Сходу України.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр):

Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и зрывчатки этим людям в лагеря. Оружие в основном идет - мы с россиянами держим, с Путиным разговариваем на эту тему - на контроле этот вопрос - идет с Донбасса. Любой автомат, пистолет - провокация и военный конфликт.

Соціологи ж запитали німців, чи повинна країна прихистити біженців, які наразі штурмують кордони ЄС. Думки розділилися рівно навпіл.

Хвилюватися, що частину мігрантів розмістять в Україні, не варто, - запевнили українські дипломати в Брюсселі. Кажуть - таких пропозицій не надходило. Та й в ЄС розуміють, що Київ на це не піде.