Український та словацький прем'єри підписали угоду про співпрацю [ Редактировать ]
Угоду про співпрацю сьогодні підписали український та словацький прем'єри. Денис Шмигаль з Едуардом Хегером зустрілися на пункті пропуску "Ужгород - Вишнє-Нємецьке". Оглянули разом прикордонну зону і домовились про спільний пункт митного контролю. Також, співпрацювати ще у восьми сферах: промисловій,телекомунікаційній, фінансовій та енергетичній.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Сьогодні ми обговорювали можливості збільшення поставок природнього газу в Україну через Словацьку територію. Функціонування спільних пунктів пропуску та організації спільного прикордонного митного контролю.
Едуард Хегером, прем'єр-міністр Словацької Республіки:
Ми повністю підтримуємо принцип територіальної цілісності України, а також її курс і спрямування до Євросоюзу. Не можемо обмежитися тільки деклараціями, ми зробимо наше співробітництво більш інтенсивним і конкретним, тому на сьогоднішню зустріч ми принесли цілий пакет документів.
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