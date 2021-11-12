Угоду про співпрацю сьогодні підписали український та словацький прем'єри. Денис Шмигаль з Едуардом Хегером зустрілися на пункті пропуску "Ужгород - Вишнє-Нємецьке". Оглянули разом прикордонну зону і домовились про спільний пункт митного контролю. Також, співпрацювати ще у восьми сферах: промисловій,телекомунікаційній, фінансовій та енергетичній.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Сьогодні ми обговорювали можливості збільшення поставок природнього газу в Україну через Словацьку територію. Функціонування спільних пунктів пропуску та організації спільного прикордонного митного контролю.

Едуард Хегером, прем'єр-міністр Словацької Республіки: