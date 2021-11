Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду шокировал своей реакцией на поражение от национальной команды Сербии, которое не позволило 36-летнему форварду и его коллективу напрямую пробиться на чемпионат мира-2022 в Катар.

Камеры засняли, как после финального свистка в игре к легендарному нападающему направился главный тренер Фернанду Сантуш.

Когда он протянул руку Криштиану, тот начал гневно предъявлять претензии наставнику. В ответ на такую реакцию футболиста 67-летний специалист развернулся и ушел.

Cristiano Ronaldo looked far from happy with Portugal coach Fernando Santos at full time 😤pic.twitter.com/5VeawCj21o