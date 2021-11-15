Роналду шокировал своей выходной из-за поражения от сборной Сербии [ Редактировать ]
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду шокировал своей реакцией на поражение от национальной команды Сербии, которое не позволило 36-летнему форварду и его коллективу напрямую пробиться на чемпионат мира-2022 в Катар.
Камеры засняли, как после финального свистка в игре к легендарному нападающему направился главный тренер Фернанду Сантуш.
Когда он протянул руку Криштиану, тот начал гневно предъявлять претензии наставнику. В ответ на такую реакцию футболиста 67-летний специалист развернулся и ушел.
Cristiano Ronaldo looked far from happy with Portugal coach Fernando Santos at full time 😤pic.twitter.com/5VeawCj21o— Hayters TV (@HaytersTV) November 15, 2021
Следующей весной сборная Португалии сыграет в плей-офф за право выступить на чемпионате мира, куда все еще имеет шансы попасть и национальная команда Украины.
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